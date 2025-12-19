Подробностями Рыбчинский поделился в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Евгений Рыбчинский рассказал, что недавно перенес очередную операцию – ему удаляли онкологию.

Это наследственное. Это кожа. Это очень неприятные моменты, потому что иногда удаляют полтела. Ты видишь поверхностно, а внутри оно в три раза больше, чем ты видишь снаружи. Впервые это было в 2015 году. Сейчас в другом месте,

– признался композитор.

Рыбчинский отметил, что ему нельзя находиться на солнце. Мужчина очень любит загорать, но уже много лет этого не делает. Так, композитор употребляет витамины.

У моих родителей не очень хорошая кожа. Дерматология в нашей семье постоянно присутствует. Может, после 1986 года, после Чернобыля. Такой вариант тоже возможен, потому что тогда запустились процессы, которые мы до сих пор выгребаем. Хорошо, что не лучевая болезнь,

– добавил он.

Композитор вспомнил, что 26 апреля, когда и произошла авария на Чернобыльской АЭС, они с отцом ходили на футбол и попали под дождь.

Интервью с Евгением Рыбчинским: смотрите видео онлайн

