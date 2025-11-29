У Евгения родилась внучка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу композитора.

Евгений поделился, что в ноябре родились двое из четырех его сыновей, родилось двое его лучших друзей, а в этом году еще и родилась его внучка.

Первая за восемь поколений Рыбчинская-девочка,

– отметил продюсер.

Он добавил, что 29 ноября день рождения также отмечает его жена, а еще в этом месяце из-под Покровска вернулся его племянник.

Заметим, что всего несколько недель назад в комментарии для ТСН Рыбчинский подтвердил, что женился. В то же время он не показывает любимую публике, потому что "это личное".

Спасибо ноябрю за последние теплые дни и изменения к лучшему, которые чувствуют лишь те, кто верит и творит будущее,

– подытожил Евгений.

Что известно о личной жизни Евгения Рыбчинского?