У Євгена народилася онука. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку композитора.

Євген поділився, що в листопаді народилися двоє з чотирьох його синів, народилося двоє його кращих друзів, а цьогоріч ще й народилася його онука.

Перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка,
– зауважив продюсер.

Він додав, що 29 листопада день народження також відзначає його дружина, а ще цього місяці з-під Покровська повернувся його племінник.

Зауважимо, що лише декілька тижнів тому в коментарі для ТСН Рибчинський підтвердив, що одружився. Водночас він не показує кохану публіці, бо "це особисте".

Дякуємо листопаду за останні теплі дні й зміни на краще, які відчувають лиш ті, хто вірить і творить майбутнє,
– підсумував Євген.

Що відомо про особисте життя Євгена Рибчинського?

  • Композитор вперше одружився ще в студентські роки, коли йому було всього 19. Тоді обраницею Євгена стала Анастасія. У пари з'явився спільний син Микита.
  • У 37 років Рибчинський одружився вдруге з жінкою Юлією. Подружжя переїхало до США, де в них народилися троє хлопців: Данило, Георгій та Іван.
  • Хто саме з синів став батьком – Євген наразі не розсекречує.