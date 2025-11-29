У Євгена народилася онука. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку композитора.

Не пропустіть Суд знову розглянув справу Ступки, якого засудили до трьох років позбавлення волі за "п'яну" ДТП

Євген поділився, що в листопаді народилися двоє з чотирьох його синів, народилося двоє його кращих друзів, а цьогоріч ще й народилася його онука.

Перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка,

– зауважив продюсер.

Він додав, що 29 листопада день народження також відзначає його дружина, а ще цього місяці з-під Покровська повернувся його племінник.

Зауважимо, що лише декілька тижнів тому в коментарі для ТСН Рибчинський підтвердив, що одружився. Водночас він не показує кохану публіці, бо "це особисте".

Дякуємо листопаду за останні теплі дні й зміни на краще, які відчувають лиш ті, хто вірить і творить майбутнє,

– підсумував Євген.

Що відомо про особисте життя Євгена Рибчинського?