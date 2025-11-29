У Євгена народилася онука. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку композитора.
Не пропустіть Суд знову розглянув справу Ступки, якого засудили до трьох років позбавлення волі за "п'яну" ДТП
Євген поділився, що в листопаді народилися двоє з чотирьох його синів, народилося двоє його кращих друзів, а цьогоріч ще й народилася його онука.
Перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка,
– зауважив продюсер.
Він додав, що 29 листопада день народження також відзначає його дружина, а ще цього місяці з-під Покровська повернувся його племінник.
Зауважимо, що лише декілька тижнів тому в коментарі для ТСН Рибчинський підтвердив, що одружився. Водночас він не показує кохану публіці, бо "це особисте".
Дякуємо листопаду за останні теплі дні й зміни на краще, які відчувають лиш ті, хто вірить і творить майбутнє,
– підсумував Євген.
Що відомо про особисте життя Євгена Рибчинського?
- Композитор вперше одружився ще в студентські роки, коли йому було всього 19. Тоді обраницею Євгена стала Анастасія. У пари з'явився спільний син Микита.
- У 37 років Рибчинський одружився вдруге з жінкою Юлією. Подружжя переїхало до США, де в них народилися троє хлопців: Данило, Георгій та Іван.
- Хто саме з синів став батьком – Євген наразі не розсекречує.