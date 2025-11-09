На концерті Пивоваров виконав легендарну пісню "Земле моя", слова до якої написав Юрій Рибчинський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт музичного оглядача Романа Бутурлакіна.
Роман Бутурлакін показав реакцію Юрія Рибчинського на виконання пісні "Земле моя" Артемом Пивоваровим. Після виступу легендарний поет, який сидів в одному з секторів, поаплодував артисту.
Ви – легенда. Без перебільшення. Ви є взірцевим прикладом для наступних поколінь. Я бажаю вам довгих років життя і ще нових, особливих, важливих робіт і пісень,
– звернувся Пивоваров до Рибчинського зі сцени.
Євген Рибчинський висловився про Артема Пивоварова на своїй сторінці в інстаграмі. Композитор нагадав, що у червні артист отримав звання заслуженого артиста України, і вважає, що після семи концертів у Палаці спорту він має стати народним, "бо хто ж ще сьогодні, крім нього, здатний зібрати стільки народу?"
Сім концертів у Палаці спорту – це феномен і для зірок світового класу. Це приклад, який треба вивчати й примножувати. Бо з таких Артемів і має складатися пісенна ідеологічна частина нації,
– зазначив Рибчинський.
Нагадаємо, що Артем Пивоваров співав "Земля моя" разом з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького у супроводі оркестру на концерті до 80-річчя Юрія Рибчинського, який відбувся цьогоріч.
Артем Пивоваров – "Земле моя": дивіться відео онлайн
Що відомо про перші два концерти Пивоварова у Палаці спорту?
7 листопада відбувся перший з семи концертів Артема Пивоварова у Палаці спорту, на яких артист виступає з хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького та у супроводі оркестру.
Пивоваров заспівав свої популярні пісні, а також запрем'єрив трек "Аве Марія" з альбому, який вийде наступного року. Він заявив, що закрив проєкти "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".
Наприкінці концерту Андрій Бєдняков провів аукціон. Він розіграв жовтий костюм Артема з кліпу "Рандеву" за 100 тисяч гривень, а гітару – за 200 тисяч гривень.
На другому концерті, який пройшов 8 листопада, Klavdia Petrivna заспівала разом з Артемом Пивоваровим пісню "Барабан".
У кінці концерту вимкнули світло через російський обстріл, який відбувся напередодні, тож артист разом зі своєю командою і хором виконав Гімн України.