Подробицями Рибчинський поділився у новому інтерв'ю.

Євген Рибчинський розповів, що нещодавно переніс чергову операцію – йому видаляли онкологію.

Це спадкове. Це шкіра. Це дуже неприємні моменти, тому що інколи видаляють пів тіла. Ти бачиш поверхнево, а всередині воно в три рази більше, ніж ти бачиш ззовні. Вперше це було у 2015 році. Зараз в іншому місці,

– зізнався композитор.

Рибчинський зазначив, що йому не можна перебувати на сонці. Чоловік дуже любить загоряти, але вже багато років цього не робить. Так, композитор вживає вітаміни.

У моїх батьків не дуже добра шкіра. Дерматологія у нашій родині постійно присутня. Може, після 1986 року, після Чорнобиля. Такий варіант теж можливий, бо тоді запустилися процеси, які ми досі вигрібаємо. Добре, що не променева хвороба,

– додав він.

Композитор пригадав, що 26 квітня, коли й сталася аварія на Чорнобильській АЕС, вони з батьком ходили на футбол і потрапили під дощ.

