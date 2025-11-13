Лише днями продюсер вирішив це прокоментувати та пояснив, чому не показує кохану публіці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Євген Рибчинський підтвердив, що втретє одружився.

Я не маю жодного сенсу презентувати дружину, бо це особисте, воно не на показ,

– додав продюсер.

Напередодні в шоу "Балючі теми" Євген розповідав, що зараз в нього "більш глибокі стосунки, ніж просто слово кохання" і кохана в багатьох речах є вчителем для нього. Він вирішив публічно не розповідати про партнерку, бо робив це у попередніх стосунках, що мало не надто позитивні наслідки.

Що відомо про особисте життя Євгена Рибчинського?