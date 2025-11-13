Лишь на днях продюсер решил это прокомментировать и объяснил, почему не показывает любимую публике. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Евгений Рыбчинский подтвердил, что в третий раз женился.

Я не имею никакого смысла презентовать жену, потому что это личное, оно не на показ,

– добавил продюсер.

Накануне в шоу "Балючие темы" Евгений рассказывал, что сейчас у него "более глубокие отношения, чем просто слово любовь" и любимая во многих вещах является учителем для него. Он решил публично не рассказывать о партнерше, потому что делал это в предыдущих отношениях, что имело не слишком положительные последствия.

Что известно о личной жизни Евгения Рыбчинского?