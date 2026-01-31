Что известно об одессите Рождене Ануси, за которого вышла замуж предательница Елка

Певец Рожден Ануси родом из Одессы. Когда-то его карьера была тесно связана с Украиной: он участвовал в шоу "Голос страны", пытался пройти Нацотбор на Евровидение и даже стал главным героем проекта "Холостяк".

Сегодня о Рождене говорят по другому поводу: в сети распространяются слухи, что артист якобы женился на певице-предательнице Елке. Обе звезды публично не высказывали четкой позиции относительно войны в Украине, продолжая работать на российском рынке и зарабатывать кровавые рубли. Подробнее о жизненном и творческом пути Рождена – далее в материале 24 Канала.

Что известно о музыкальной карьере Рождена?

Парень заинтересовался музыкой еще в 14 лет, хотя профессионального музыкального образования не получил. Сначала Рожден учился на юриста, однако впоследствии четко понял, что настоящее его призвание – музыка. Об этом он рассказывал в интервью для проекта Design Tour.

Я человек, влюбленный в музыку. Учеба давалась мне очень тяжело, прежде всего потому, что я не получал удовольствия от самого процесса. Сейчас занимаюсь любимым делом, и чем больше опыта получаю, то больше кайфую от того, что обладаю определенными знаниями и могу применять их на практике,

– рассказывал потом артист в комментарии KP.UA.

Чтобы зарабатывать на жизнь, будущий певец работал на строительстве, продавал одежду и параллельно занимался творчеством: писал песни и аранжировки для себя и для других, продавая их за деньги. Некоторое время он жил в столице, но впоследствии решил работать на себя и вернулся в Одессу.

В 22 года о Рождене узнала вся Украина, когда он стал участником шоу "Голос страны 2". Тренеркой парня была Диана Арбенина, вокалистка российской рок-группы "Ночные Снайперы".

Рожден дошел до финала проекта "Голос страны 2", но победу не одержал.

Следующие годы певец активно развивал сольную карьеру. В частности, в 2013 году выпустил песню "Знаешь", которая быстро стала хитом. В 2014 году появился его дебютный альбом PRAVDA. Среди других популярных композиций ROZHDEN – "Пустяк", "Без тебя", "Ни ты, ни я", "Роса" и другие.

Еще одним знаковым этапом в творчестве артиста стало участие в Нацотборе на Евровидение-2017 с песней Saturn. В своей конкурсной композиции Рожден соединил сразу несколько музыкальных стилей – фанк, хип-хоп и танго.

Заметим, что возможность представлять Украину на Евровидении-2017 получила рок-группа O.Torvald с треком Time.

Впоследствии ROZHDEN вошел в состав жюри Национального отбора на детское Евровидение-2017.

Рожден – мультиинструменталист. Он овладел игрой на барабанах и фортепиано, владеет техникой битбокса. Со временем он пошел дальше и основал собственную студию звукозаписи.

В 2018 году певец стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-8", что добавило ему популярности среди широкой аудитории.

Что известно о личной жизни Рождена Ануси и участие в "Холостяке-8"?

Первые серьезные отношения певца завершились болезненно: любимая девушка ушла к его другу. Впоследствии Рожден признавался, что ему не хватило сил, финансов и мудрости, чтобы удержать первую любовь.

Известно, что у музыканта были отношения с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.

Два артиста – это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Бесспорно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком,

– рассказывал ROZHDEN.

Анна Седокова и Рожден Ануси / Фото из открытых источников

После этого певец несколько лет не решался на новые серьезные отношения. В конце концов он решил попробовать найти любовь на телевидении и стал главным героем романтического реалити "Холостяк-8".

Долго взвешивал все за и против. Это же не только большая ответственность, но и достаточно сложный эмоциональный и физический процесс. Но все-таки азарт взял свое,

– рассказал артиста в интервью для СТБ.

В финале "Холостяка-8" ROZHDEN выбрал Иванну Гончарук, но отношения пары после шоу не сложились.

Рожден Ануси и Иванна Гончарук / Фото из фейсбука проекта "Холостяк"

Где сейчас ROZHDEN?

Российское издание StarHit со ссылкой на собственные источники сообщило, что 36-летний артист якобы женился на 43-летней певице Елке.

Основанием для таких предположений стал релиз ее нового трека и клипа: в видео исполнительница появилась с кольцом и мужчиной рядом, но его лицо намеренно не показали.

Елка показала обручальное кольцо и любимого / Скриншоты из видеоклипа

Ни Елка, ни Рожден слухи о тайной женитьбе пока не комментировали.

Для справки! Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась в Ужгороде, но в 2004-м переехала в Россию, где с тех пор активно строит карьеру, замалчивая войну на Родине.

Добавим, что сам певец в последнее время почти исчез из публичного пространства. В соцсетях Рожден появляется редко – лишь иногда анонсирует новые релизы в инстаграме и выкладывает видео на ютуб-канал, который зарегистрирован в Роскомнадзоре.

Ютуб-канал Рождена Ануси / Скриншот из сети

Последний ролик датирован сентябрем 2024 года. Кстати, доступа к странице Рождена в инстаграме для украинцев ограничен.