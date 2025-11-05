Ева Коршик рассекретила свой гонорар за скандальное сотрудничество с BAZHANE
- Ева Коршик получила 420 тысяч гривен за сотрудничество с брендом BAZHANE и перечислила всю сумму на нужды 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады.
- Собранные средства планируют потратить на закупку РЭБ, дополнительного модуля к нему, 17 Starlink mini и полноприводного авто для медпункта.
Блогер Ева Коршик рассекретила, какой гонорар получила за сотрудничество с люксовым украинским брендом женской одежды BAZHANE. Также она сообщила, что уже перечислила его на помощь военным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Коршик. Она записала видеообращение к подписчикам.
За сотрудничество с брендом BAZHANE Ева Коршик получила 420 тысяч гривен. Всю сумму блогер перечислила на нужды 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады.
Она попросила подписчиков также присоединиться к сбору. На собранные деньги планируют закупить РЭБ, дополнительный модуль к нему, 17 Starlink mini и 1 полноприводное авто для медпункта.
Я искренне прошу вас перенаправить всю энергию, которая была на протяжении всех этих дней, на полезное дело,
– сказала Коршик.
Важно! Приобщиться к сбору можно по ссылке.
У Threads Ева сообщила, что с самого начала хотела направить весь свой гонорар за сотрудничество с BAZHANE на помощь военным. По словам блогера, они сейчас воюют на Купянском направлении.
Что известно о скандале?
Ева Коршик снялась в фотосессии для новой коллекции BAZHANE, которая получила название TASTE OF LIFE и вдохновлена эстетикой сдержанной роскоши.
Такая коллаборация едва ли не сразу вызвала возмущение в сети. Люди считают блогера довольно скандальной личностью, которую не стоит делать лицом украинского бренда.
Украинцы, в частности, вспомнили фотографию Евы в свитшоте с надписью "Я русский" на фоне флага так называемой "ЛНР", которую она сделала в подростковом возрасте, интервью со скандальным рэпером Kyivstoner, пророссийские нарративы в видео и тому подобное. Кроме того, блогер попала в базу "Миротворец".
Коршик отреагировала на критику, записав видеообращение. Фото она назвала "самой большой ошибкой в жизни" и объяснила, что в детстве находилась под влиянием российской пропаганды. По словам блогера, сейчас она изменилась, четко выбрала позицию и всячески помогает Украине.
В конце концов бренд BAZHANE снял с продажи лимитированный осенний дроп с Евой.