Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Коршик. Она записала видеообращение к подписчикам.

Тоже интересно Сколько стоят часы Евы Коршик, которая попала в скандал из-за коллаборации с брендом BAZHANE

За сотрудничество с брендом BAZHANE Ева Коршик получила 420 тысяч гривен. Всю сумму блогер перечислила на нужды 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады.

Она попросила подписчиков также присоединиться к сбору. На собранные деньги планируют закупить РЭБ, дополнительный модуль к нему, 17 Starlink mini и 1 полноприводное авто для медпункта.

Я искренне прошу вас перенаправить всю энергию, которая была на протяжении всех этих дней, на полезное дело,

– сказала Коршик.

Важно! Приобщиться к сбору можно по ссылке.

У Threads Ева сообщила, что с самого начала хотела направить весь свой гонорар за сотрудничество с BAZHANE на помощь военным. По словам блогера, они сейчас воюют на Купянском направлении.

Что известно о скандале?