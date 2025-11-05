Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Коршик. Она записала видеообращение к подписчикам.

За сотрудничество с брендом BAZHANE Ева Коршик получила 420 тысяч гривен. Всю сумму блогер перечислила на нужды 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады.

Она попросила подписчиков также присоединиться к сбору. На собранные деньги планируют закупить РЭБ, дополнительный модуль к нему, 17 Starlink mini и 1 полноприводное авто для медпункта.

Я искренне прошу вас перенаправить всю энергию, которая была на протяжении всех этих дней, на полезное дело,
– сказала Коршик.

Важно! Приобщиться к сбору можно по ссылке.

У Threads Ева сообщила, что с самого начала хотела направить весь свой гонорар за сотрудничество с BAZHANE на помощь военным. По словам блогера, они сейчас воюют на Купянском направлении.

Что известно о скандале?

  • Ева Коршик снялась в фотосессии для новой коллекции BAZHANE, которая получила название TASTE OF LIFE и вдохновлена эстетикой сдержанной роскоши.

  • Такая коллаборация едва ли не сразу вызвала возмущение в сети. Люди считают блогера довольно скандальной личностью, которую не стоит делать лицом украинского бренда.

  • Украинцы, в частности, вспомнили фотографию Евы в свитшоте с надписью "Я русский" на фоне флага так называемой "ЛНР", которую она сделала в подростковом возрасте, интервью со скандальным рэпером Kyivstoner, пророссийские нарративы в видео и тому подобное. Кроме того, блогер попала в базу "Миротворец".

  • Коршик отреагировала на критику, записав видеообращение. Фото она назвала "самой большой ошибкой в жизни" и объяснила, что в детстве находилась под влиянием российской пропаганды. По словам блогера, сейчас она изменилась, четко выбрала позицию и всячески помогает Украине.

  • В конце концов бренд BAZHANE снял с продажи лимитированный осенний дроп с Евой.