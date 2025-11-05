Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Коршик. Вона записала відеозвернення до підписників.

За співпрацю з брендом BAZHANE Єва Коршик отримала 420 тисяч гривень. Усю суму блогерка перерахувала на потреби 2 механізованого батальйону 125 окремої важкомеханізованої бригади.

Вона попросила підписників також долучитися до збору. На зібрані гроші планують закупити РЕБ, додатковий модуль до нього, 17 Starlink mini та 1 повнопривідне авто для медпункту.

Я щиро прошу вас перенаправити всю енергію, яка була впродовж усіх цих днів, на корисну справу,

– сказала Коршик.

Важливо! Долучитися до збору можна за посиланням.

У Threads Єва повідомила, що з самого початку хотіла спрямувати весь свій гонорар за співпрацю з BAZHANE на допомогу військовим. За словами блогерки, вони зараз воюють на Куп'янському напрямку.

Що відомо про скандал?