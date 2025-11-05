Єва Коршик розсекретила свій гонорар за скандальну співпрацю з BAZHANE
- Єва Коршик отримала 420 тисяч гривень за співпрацю з брендом BAZHANE і перерахувала всю суму на потреби 2 механізованого батальйону 125 окремої важкомеханізованої бригади.
- Зібрані кошти планують витратити на закупівлю РЕБ, додаткового модуля до нього, 17 Starlink mini та повнопривідного авто для медпункту.
Блогерка Єва Коршик розсекретила, який гонорар отримала за співпрацю з люксовим українським брендом жіночого одягу BAZHANE. Також вона повідомила, що вже перерахувала його на допомогу військовим.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Коршик. Вона записала відеозвернення до підписників.
Теж цікаво Скільки коштує годинник Єви Коршик, яка потрапила у скандал через колаборацію з брендом BAZHANE
За співпрацю з брендом BAZHANE Єва Коршик отримала 420 тисяч гривень. Усю суму блогерка перерахувала на потреби 2 механізованого батальйону 125 окремої важкомеханізованої бригади.
Вона попросила підписників також долучитися до збору. На зібрані гроші планують закупити РЕБ, додатковий модуль до нього, 17 Starlink mini та 1 повнопривідне авто для медпункту.
Я щиро прошу вас перенаправити всю енергію, яка була впродовж усіх цих днів, на корисну справу,
– сказала Коршик.
Важливо! Долучитися до збору можна за посиланням.
У Threads Єва повідомила, що з самого початку хотіла спрямувати весь свій гонорар за співпрацю з BAZHANE на допомогу військовим. За словами блогерки, вони зараз воюють на Куп'янському напрямку.
Що відомо про скандал?
Єва Коршик знялась у фотосесії для нової колекції BAZHANE, яка отримала назву TASTE OF LIFE й натхненна естетикою стриманої розкоші.
Така колаборація чи не одразу викликала обурення в мережі. Люди вважають блогерку доволі скандальною особистістю, яку не варто робити обличчям українського бренду.
Українці, зокрема, згадали фотографію Єви у світшоті з написом "Я русский" на фоні прапора так званої "ЛНР", яку вона зробила у підлітковому віці, інтерв'ю зі скандальним репером Kyivstoner, проросійські наративи у відео тощо. Крім того, блогерка потрапила у базу "Миротворець".
Коршик відреагувала на критику, записавши відеозвернення. Фото вона назвала "найбільшою помилкою в житті" і пояснила, що у дитинстві перебувала під впливом російської пропаганди. За словами блогерки, зараз вона змінилася, чітко обрала позицію і всіляко допомагає Україні.
Зрештою бренд BAZHANE зняв з продажу лімітований осінній дроп з Євою.