Евгений Клопотенко и его невеста впервые рассказали о том, как и когда познакомились
- Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская впервые познакомились на благотворительном ужине в Карпатах в 2023 году.
- Пара продолжила общение в мессенджере, а впоследствии кулинар пригласил девушку на свидание.
Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко в начале года удивил новостями о том, что женится. Его избранница Екатерина Воскресенская, бизнесвумен и организатор мероприятий.
Евгений и Екатерина впервые рассказали о том, каким было их знакомство. Они вместе дали интервью Маричке Падалко для ее ютуб-канала.
Екатерина Воскресенская вспомнила, что впервые увидела Евгения в его ресторане "100 лет назад вперед" около 6 лет назад, когда с семьей праздновала важное событие. Но в то время никаких эмоций относительно повара не промелькнуло.
Впервые мы познакомились в 2023 году на День Независимости. В Карпатах был благотворительный ужин в одном комплексе в горах. Там было несколько шефов, в том числе и Евгений. Приятное впечатление тогда было, однозначно,
– вспомнила Екатерина.
Евгений Клопотенко с Екатериной в Карпатах / Скриншот с видео
Второй раз пара встретилась в ноябре 2024 года, на дне рождении их общих друзей. Кулинар сделал девушке и ее подругам неоднозначный комплимент.
"После этого о нем были не очень приятные мысли. Так, Евгений по-особенному обратил внимание на меня и моих подруг. Мы поговорили, может, две минуты. Но я почувствовала, что в этом человеке есть что-то глубже", – призналась Екатерина.
Пара продолжила общение в мессенджере. Интересно, что сначала они общались на "вы". Примерно через 2 недели Евгений пригласил Екатерину на званый ужин, а затем и на свидание.
После ужина мы договорились, что позавтракаем вместе. Но я поздно проснулась и не успевала. Евгений говорит: "Вы все равно захотите позавтракать утром. Я сейчас приготовлю и вам привезу". И мы завтракали в его машине у меня под домом,
– рассказала Екатерина Воскресенская.
Что известно об отношениях Евгения Клопотенко с невестой?
- Евгений Клопотенко впервые рассказал о новых отношениях в особый день – когда прошло 9 месяцев с начала их отношений. 10 января кулинар объявил о помолвке с любимой.
- Пара устроила все согласно украинским традициям – в вышитых рубашках, с хлебом и рушниками. Сначала Евгений сделал Екатерине предложение, впоследствии они устроили сватовство и совместили его с празднованием помолвки.
- Евгений Клопотенко в комментарии "Радио Люкс" признавался, что готов к детям. Также пара обсуждает свадьбу. Сейчас они не уверены, будет ли уместным устраивать праздник таким, каким они его видят, во время войны.