Евгений и Екатерина впервые рассказали о том, каким было их знакомство. Они вместе дали интервью Маричке Падалко для ее ютуб-канала.

Екатерина Воскресенская вспомнила, что впервые увидела Евгения в его ресторане "100 лет назад вперед" около 6 лет назад, когда с семьей праздновала важное событие. Но в то время никаких эмоций относительно повара не промелькнуло.

Впервые мы познакомились в 2023 году на День Независимости. В Карпатах был благотворительный ужин в одном комплексе в горах. Там было несколько шефов, в том числе и Евгений. Приятное впечатление тогда было, однозначно,

– вспомнила Екатерина.



Евгений Клопотенко с Екатериной в Карпатах / Скриншот с видео

Второй раз пара встретилась в ноябре 2024 года, на дне рождении их общих друзей. Кулинар сделал девушке и ее подругам неоднозначный комплимент.

"После этого о нем были не очень приятные мысли. Так, Евгений по-особенному обратил внимание на меня и моих подруг. Мы поговорили, может, две минуты. Но я почувствовала, что в этом человеке есть что-то глубже", – призналась Екатерина.

Пара продолжила общение в мессенджере. Интересно, что сначала они общались на "вы". Примерно через 2 недели Евгений пригласил Екатерину на званый ужин, а затем и на свидание.

После ужина мы договорились, что позавтракаем вместе. Но я поздно проснулась и не успевала. Евгений говорит: "Вы все равно захотите позавтракать утром. Я сейчас приготовлю и вам привезу". И мы завтракали в его машине у меня под домом,

– рассказала Екатерина Воскресенская.

Что известно об отношениях Евгения Клопотенко с невестой?