Сейчас кулинария для Евгения Клопотенко – призвание и главная страсть. Но на самом деле этот талант к приготовлению пищи появился не с самого детства.

Евгений Клопотенко рассказал о кулинарных семейных традициях и своем первом блюде за кулисами проекта "Хто зверху?", который стартует на Новом канале 25 сентября. Об этом сообщает Show 24.

Кулинар признался, что его кулинарные таланты в школе не проявлялись. Вернувшись домой из школы, он ежедневно готовил яичницу.

Каких-то особых кулинарных способностей у меня не было. Но первое блюдо я приготовил сам в 6 лет, – это был борщ. И все. Потом всю жизнь жарил яичницу. Понимание и ощущение, что могу готовить и получать от этого удовольствие, появилось только в 17 лет,

– рассказал Евгений Клопотенко.

Шеф-повар рассказал, что сначала готовил так, как его родители. Но теперь именно он является главным примером и наставником для родных в вопросах кулинарии.

"Когда-то родители готовили все блюда по-одному. Я сначала делал так, как они. Но когда научился готовить, то начали это делать уже по собственным рецептам. В нашей семье никогда не было особых кулинарных традиций. А сейчас они появляются. Например, раз в год мы собираемся вместе и едим жареную свинку", – поделился Клопотенко.



Евгений Клопотенко / Фото Нового канала

Путь Евгения Клопотенко к кулинарии