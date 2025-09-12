Усе життя смажив яєшню, – Клопотенко розповів, коли проявився його кулінарний талант
- Євген Клопотенко приготував свою першу страву, борщ, у 6 років, але справжнє захоплення кулінарією з'явилося у 17 років.
- Після навчання в університеті Клопотенко працював у різних ресторанах за кордоном, виграв шоу "МастерШеф", навчався у Le Cordon Bleu, і розробив ряд кулінарних проєктів, включаючи Cult Food та меню для шкільних їдалень.
Зараз кулінарія для Євгена Клопотенка – покликання та головна пристрасть. Але насправді цей талант до готування їжі з'явився не з самого дитинства.
Євген Клопотенко розповів про кулінарні сімейні традиції та свою першу страву за лаштунками проєкту "Хто зверху?", який стартує на Новому каналі 25 вересня. Про це повідомляє Show 24.
Кулінар зізнався, що його кулінарні таланти у школі не проявлялися. Повернувшись додому зі школи, він щодня готував яєшню.
Якихось особливих кулінарних здібностей у мене не було. Але першу страву я приготував сам у 6 років, – це був борщ. І все. Потім усе життя смажив яєшню. Розуміння і відчуття, що можу готувати та отримувати від цього задоволення, з'явилось лише у 17 років,
– розповів Євген Клопотенко.
Шеф-кухар розповів, що спершу готував так, як його батьки. Але тепер саме він є головним прикладом та наставником для рідних у питаннях кулінарії.
"Колись батьки готували всі страви по-одному. Я спочатку робив так, як вони. Та коли навчився готувати, то почали це робити вже за власними рецептами. У нашій родині ніколи не було особливих кулінарних традицій. А зараз вони з'являються. Наприклад, раз на рік ми збираємося разом і їмо смажену свинку", – поділився Клопотенко.
Євген Клопотенко / Фото Нового каналу
Шлях Євгена Клопотенка до кулінарії
- Після навчання в університеті Євген Клопотенко отримав можливість пройти практику за кордоном. Тож він потрапив на роботу до німецького McDonald's, а згодом працював кухарем у мексиканському ресторані в США.
- Також Євген Клопотенко працював у ресторані Дмитра Борисова, а ще організовував шоу CookWars, де змагалися аматори. У 2011 році разом з Денисом Слівновим відкрив компанію з виготовлення варення "Гастромайстерня Confiture".
- У 2015 році Євген Клопотенко взяв участь у шоу "МастерШеф" та став переможцем, а згодом поїхав до Парижу на навчання у французьку кулінарну школу Le Cordon Bleu.
- Після повернення кулінар створив власний сайт з авторськими рецептами, запустив соціальний проєкт Cult Food, розробив меню для шкільних їдалень. Також завдяки Клопотенку український борщ внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.