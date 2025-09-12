Євген Клопотенко розповів про кулінарні сімейні традиції та свою першу страву за лаштунками проєкту "Хто зверху?", який стартує на Новому каналі 25 вересня. Про це повідомляє Show 24.

Кулінар зізнався, що його кулінарні таланти у школі не проявлялися. Повернувшись додому зі школи, він щодня готував яєшню.

Якихось особливих кулінарних здібностей у мене не було. Але першу страву я приготував сам у 6 років, – це був борщ. І все. Потім усе життя смажив яєшню. Розуміння і відчуття, що можу готувати та отримувати від цього задоволення, з'явилось лише у 17 років,

– розповів Євген Клопотенко.

Шеф-кухар розповів, що спершу готував так, як його батьки. Але тепер саме він є головним прикладом та наставником для рідних у питаннях кулінарії.

"Колись батьки готували всі страви по-одному. Я спочатку робив так, як вони. Та коли навчився готувати, то почали це робити вже за власними рецептами. У нашій родині ніколи не було особливих кулінарних традицій. А зараз вони з'являються. Наприклад, раз на рік ми збираємося разом і їмо смажену свинку", – поділився Клопотенко.



Євген Клопотенко / Фото Нового каналу

Шлях Євгена Клопотенка до кулінарії