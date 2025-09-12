Евгений Клопотенко рассказал о кулинарных семейных традициях и своем первом блюде за кулисами проекта "Хто зверху?", который стартует на Новом канале 25 сентября. Об этом сообщает Show 24.
Кулинар признался, что его кулинарные таланты в школе не проявлялись. Вернувшись домой из школы, он ежедневно готовил яичницу.
Каких-то особых кулинарных способностей у меня не было. Но первое блюдо я приготовил сам в 6 лет, – это был борщ. И все. Потом всю жизнь жарил яичницу. Понимание и ощущение, что могу готовить и получать от этого удовольствие, появилось только в 17 лет,
– рассказал Евгений Клопотенко.
Шеф-повар рассказал, что сначала готовил так, как его родители. Но теперь именно он является главным примером и наставником для родных в вопросах кулинарии.
"Когда-то родители готовили все блюда по-одному. Я сначала делал так, как они. Но когда научился готовить, то начали это делать уже по собственным рецептам. В нашей семье никогда не было особых кулинарных традиций. А сейчас они появляются. Например, раз в год мы собираемся вместе и едим жареную свинку", – поделился Клопотенко.
Евгений Клопотенко / Фото Нового канала
Путь Евгения Клопотенко к кулинарии
- После учебы в университете Евгений Клопотенко получил возможность пройти практику за рубежом. Поэтому он попал на работу в немецкий McDonald's, а впоследствии работал поваром в мексиканском ресторане в США.
- Также Евгений Клопотенко работал в ресторане Дмитрия Борисова, а еще организовывал шоу CookWars, где соревновались любители. В 2011 году вместе с Денисом Сливновым открыл компанию по изготовлению варенья "Гастромастерская Confiture".
- В 2015 году Евгений Клопотенко принял участие в шоу "МастерШеф" и стал победителем, а затем поехал в Париж на обучение во французскую кулинарную школу Le Cordon Bleu.
- По возвращении кулинар создал собственный сайт с авторскими рецептами, запустил социальный проект Cult Food, разработал меню для школьных столовых. Также благодаря Клопотенко украинский борщ внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.