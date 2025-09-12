Зокрема, розповіла про те, як змінився її стан. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.
Як виявилося, на перших місяцях вагітності ROXOLANA не дуже добре себе почувала.
Випала на 1 триместр з життя. Виживала вдома на дивані,
– зізналася співачка.
Водночас зараз, за її словами, все, так само як було і до вагітності.
Може навіть трішки активніше, хоча іноді буває важко фізично. Моментами сильно збільшується тривожність,
– додала артистка.
І до того ж назвала "плюшку", яку отримала під час вагітності, – шкіра стала чистою і гладкою на обличчі та спині.
Співачка ROXOLANA прокоментувала свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя ROXOLANA?
- Співачка, як сама розповідала, вже багато років перебуває у стосунках.
- У ЗМІ ROXOLANA називають невісткою колишнього співголови забороненої в України проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Юрія Бойка. Проте сама вона досі не розкриває особу чоловіка і не підтверджує родинних зв'язків з Бойком.
- ROXOLANA зазначала, що її коханий – інтроверт, тому вона не транслює їхні стосунки в соцмережах.