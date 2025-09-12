Зокрема, розповіла про те, як змінився її стан. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

Не пропустіть Принц Гаррі вперше приїхав до Києва: з'явилося відео, як його зустрічали на вокзалі

Як виявилося, на перших місяцях вагітності ROXOLANA не дуже добре себе почувала.

Випала на 1 триместр з життя. Виживала вдома на дивані,

– зізналася співачка.

Водночас зараз, за її словами, все, так само як було і до вагітності.

Може навіть трішки активніше, хоча іноді буває важко фізично. Моментами сильно збільшується тривожність,

– додала артистка.

І до того ж назвала "плюшку", яку отримала під час вагітності, – шкіра стала чистою і гладкою на обличчі та спині.

Співачка ROXOLANA прокоментувала свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя ROXOLANA?