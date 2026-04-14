Уже 15 лет не может вернуться в Беларусь: куда исчез финалист "Х-Фактора" Евгений Литвинкович

Евгений Литвинкович был участником аж двух украинских проектов: "Х-Фактор" и "Украина имеет талант". В обоих случаях мужчина становился финалистом, однако заветной победы так и не получил.

Сам певец в 2012 году переехал из Беларуси в Украину. После окончания участия в "Х-Факторе", заключил контракт с телеканалом СТБ на пять лет. С этого момента началась работа над дебютным альбомом, а в свет вышел трек "Знаки зодиака". Евгений начал давать первые концерты и отправился на гастроли. Но впоследствии все изменилось. Далее в материале 24 Канал расскажет что произошло с Литвинковичем и где он сейчас.

Не пропустите Кто из украинских звезд сумел простить измены любимых людей

Почему Евгений Литвинкович исчез из публичного пространства?

В 2014 году артист принял участие в Нацотборе на Евровидение с песней "Стреляная птица". Тогда он занял 8 место.

А дальше произошло что-то непонятное, ведь в один момент афиши с именем певца просто исчезли. Только в 2020 году Евгений рассказал, что через два года после заключенного контракта, телеканал СТБ в одностороннем порядке разорвал с ним контракт.

Чтобы заработать хоть немного денег, Литвинкович соглашался на выступления везде, где приглашали.

На днях он дал интервью "Коротко о", где рассказал, что продолжает писать песни на украинском и белорусских языках, а также работает над новой концертной программой. Последний его релиз вышел несколько лет назад. По словам Евгения, такой перерыв был вынужденным.

Последний релиз был три года назад, но новая песня уже готовится. Просто этот период был непростым, и мне нужно было время, чтобы вернуться к творчеству с новыми смыслами. Музыка – это главное. Это способ передавать любовь и энергию,

– откровенно рассказал певец.

А из соцсетей он исчез из-за того, что не хотел на публику демонстрировать личную жизнь. Кроме того, у исполнителя умер кот Марсик, поэтому это печальное событие только ухудшило его состояние.

Почему Литвинкович не может вернуться в Беларусь?

Из-за того что мужчина поддерживает Украину и помогает военным, ему закрыта дорога в родную страну. Он говорит, что его позиция вызывает беспокойство у родных, которые живут за пределами Украины, поэтому он также осторожно относится к публичности.

Что касается личной жизни, то артист находится в отношениях с девушкой, которая родом из Херсона. Из-за войны она и ее семья выехали за границу, поэтому они поддерживают отношения на расстоянии.

Где сейчас Евгений Литвинкович?

Мы уже упоминали, что финалист "Х-Фактора" не может поехать в Беларусь, поэтому остается жить и работать в Украине.

Вероятно, ближайшее время поклонники певца услышат новые треки, а также смогут попасть на его концерты.