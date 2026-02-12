Попал под автобус: Евгений Сморигин рассказал, как едва не погиб в 7 лет

Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин рассказал, как едва не погиб. В детстве он попал под автобус.

Подробностями инцидента Сморигин поделился в интервью Славе Демину. Актер попал под автобус в 7 лет.

Евгений Сморигин вспомнил, что после окончания первого класса ему подарили велосипед "Школьник" оранжевого цвета. Как-то летом вечером парень ехал на нем за автобусом и увлекся.

Он быстрее (едет – 24 Канал), я – быстрее. Там поворот был, а раньше не было бордюров. Ну, они были, но съезда не было, просто – раз, и дорога. Я не увидел, я же в восторге ехал и упал. Поворот, он поехал, а я прямо ехал. Второстепенная дорога, я прямо ехал и под него (автобус – 24 Канал),

– рассказал Сморигин.

Когда актер открыл глаза, то увидел нижнюю часть автобуса. Позже парень вылез оттуда, и к нему вышел водитель. Сморигин вспомнил, что мужчина побледнел от страха, ведь думал, что переехал ребенка.

После этого Евгений схватил велосипед и побежал домой. Мама увидела, что сын испачкал белую рубашку, но подумала, что он снова таскал колеса с ребятами. Дело в том, что на внутренней части рубашки остался след протектора.

Об инциденте Сморигин рассказал маме аж в 30 лет.

Что известно о Евгении Сморигине?