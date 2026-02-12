Попал под автобус: Евгений Сморигин рассказал, как едва не погиб в 7 лет
- Евгений Сморигин в 7 лет попал под автобус, когда ехал на велосипеде.
- Об инциденте он рассказал своей маме только в 30 лет.
Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин рассказал, как едва не погиб. В детстве он попал под автобус.
Подробностями инцидента Сморигин поделился в интервью Славе Демину. Актер попал под автобус в 7 лет.
Евгений Сморигин вспомнил, что после окончания первого класса ему подарили велосипед "Школьник" оранжевого цвета. Как-то летом вечером парень ехал на нем за автобусом и увлекся.
Он быстрее (едет – 24 Канал), я – быстрее. Там поворот был, а раньше не было бордюров. Ну, они были, но съезда не было, просто – раз, и дорога. Я не увидел, я же в восторге ехал и упал. Поворот, он поехал, а я прямо ехал. Второстепенная дорога, я прямо ехал и под него (автобус – 24 Канал),
– рассказал Сморигин.
Когда актер открыл глаза, то увидел нижнюю часть автобуса. Позже парень вылез оттуда, и к нему вышел водитель. Сморигин вспомнил, что мужчина побледнел от страха, ведь думал, что переехал ребенка.
После этого Евгений схватил велосипед и побежал домой. Мама увидела, что сын испачкал белую рубашку, но подумала, что он снова таскал колеса с ребятами. Дело в том, что на внутренней части рубашки остался след протектора.
Об инциденте Сморигин рассказал маме аж в 30 лет.
Что известно о Евгении Сморигине?
Евгений Сморигин родился в Минске (Беларусь) в семье водителя и воспитательницы детского сада.
Он играл в команде КВН "ЧП", которую в 1994 году создали ученики минской школы №130. В 1996 году поступил в Минский театрально-художественный институт. Он учился по специальности "актер оперетты".
Однако уже в 1998 году Евгения отчислили из вуза. После этого он поступил в Педагогический университет на факультет психологии. Когда команда "ЧП" покинула КВН, Сморигин переехал в Киев.
Вместе с Дмитрием Танковичем актер вел шоу "Украина имеет талант". С 2015 года является участником "Дизель Шоу".