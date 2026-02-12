Лидер группы "Ot Vinta!" показался на больничной койке. Как сообщил военный и его жена, врачам удалось стабилизировать его состояние. 24 Канал расскажет, что известно о жизни Юрия Журавля.

Чем известен Юрий Журавель?

Юрий Журавель родился в Овруче, что на Житомирщине. В школьном возрасте его семья часто переезжала, поэтому Юрий сменил несколько школ. Но наиболее счастливый период связывает с Гайсином Винницкой области.

Как-то в Ровно Юрий Журавель попал на выступление рокабильной группы, что привлекло его внимание. Вдохновившись музыкантами, он приобрел гитару и самостоятельно научился на ней играть.

Получил высшее образование по специальности "основы дизайна и изобразительное искусство" в Ровенском государственном педагогическом институте. Впоследствии работал в театре "От фонаря" и с коллегами создавал оформление к различным спектаклям.



Юрий Журавель / Фото из фейсбука Юрия Журавля

С этого времени (лето 1993 года) и началась история группы "Ot Vinta!". Их первый публичный концерт состоялся уже в 1994. Впоследствии коллектив начал работать над альбомом, их признавали лучшей рок-группой во львовской прессе, группа занимала призовые места на многих фестивалях, конкурсах, хит-парадах.

Юрий Журавель также известен как художник и карикатурист, он работал над рисунками и иллюстрациями к различным книгам.

В августе 2025 года Юрий Журавель сообщил, что решил мобилизоваться. Он присоединился к рядам Военно-морских сил ВСУ.



Юрий Журавель / Фото из фейсбука Юрия Журавля

Юрий Журавель перенес инфаркт

Во вторник, 10 февраля, Юрий Журавель опубликовал фото из больницы. И сообщил, что перенес инфаркт. Впоследствии о его состоянии подробнее рассказала жена, Наталья.

В течение нескольких последних недель были сердечные намеки... и вот – тяжелый обширный инфаркт. И здесь я хочу сказать главное. Врачи неотложной помощи, реаниматологи и кардиологи – вы настоящие герои. От момента, когда Юра сам вызвал скорую, до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь,

– рассказала жена Юрия Журавля.



Юрий Журавель с женой / Фото из фейсбука Юрия Журавля

Наталья добавила, что Юрий как муж еще до мобилизации сделал все, чтобы обеспечить семью всем необходимым для жизни и работы во время войны и отключений света. Но здоровье на полную проконтролировать не удалось. Женщина поблагодарила украинских врачей-профессионалов, благодаря которым удалось стабилизировать состояние Юрия.