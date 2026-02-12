Лідер гурту "Ot Vinta!" показався на лікарняному ліжку. Як повідомив військовий та його дружина, лікарям вдалося стабілізувати його стан. 24 Канал розповість, що відомо про життя Юрія Журавля.

Чим відомий Юрій Журавель?

Юрій Журавель народився в Овручі, що на Житомирщині. У шкільному віці його сім'я часто переїжджала, тому Юрій змінив кілька шкіл. Але найбільш щасливий період пов'язує з Гайсином Вінницької області.

Якось у Рівному Юрій Журавель потрапив на виступ рокабільного гурту, що привернув його увагу. Надихнувшись музикантами, він придбав гітару й самостійно навчився на ній грати.

Здобув вищу освіту за спеціальністю "основи дизайну та образотворче мистецтво" у Рівненському державному педагогічному інституті. Згодом працював у театрі "Від ліхтаря" та з колегами створював оформлення до різних вистав.



Юрій Журавель / Фото з фейсбуку Юрія Журавля

З цього часу (літо 1993 року) і почалась історія гурту "Ot Vinta!". Їхній перший публічний концерт відбувся вже у 1994. Згодом колектив почав працювати над альбомом, їх визнавали найкращим рок-гуртом у львівській пресі, група займала призові місця на багатьох фестивалях, конкурсах, хіт-парадах.

Юрій Журавель також відомий як художник і карикатурист, він працював над малюнками та ілюстраціями до різних книжок.

У серпні 2025 року Юрій Журавель повідомив, що вирішив мобілізуватися. Він долучився до лав Військово-морських сил ЗСУ.



Юрій Журавель / Фото з фейсбуку Юрія Журавля

Юрій Журавель переніс інфаркт

У вівторок, 10 лютого, Юрій Журавель опублікував фото з лікарні. Та повідомив, що переніс інфаркт. Згодом про його стан докладніше розповіла дружина, Наталія.

Протягом кількох останніх тижнів були серцеві натяки… і ось – тяжкий обширний інфаркт. І тут я хочу сказати головне. Лікарі невідкладної допомоги, реаніматологи та кардіологи – ви справжні герої. Від моменту, коли Юра сам викликав швидку, до моменту стентування минуло лише 40 хвилин. 40 хвилин, які врятували життя,

– розповіла дружина Юрія Журавля.



Юрій Журавель з дружиною / Фото з фейсбуку Юрія Журавля

Наталія додала, що Юрій як чоловік ще до мобілізації зробив все, щоб забезпечити сім'ю всім необхідним для життя й роботи під час війни та вимкнень світла. Але здоров'я на повну проконтролювати не вдалось. Жінка подякувала українським лікарям-професіоналам, завдяки яким вдалось стабілізувати стан Юрія.