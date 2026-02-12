Ада Роговцева поделилась мыслями на своей странице в соцсетях. По словам актрисы, эта пора года выдалась для нее длинной и сложной не только из-за выключения света.

Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Как будто выскочила, сыграла три спектакля. И снова слегла с высокой температурой,

– встревожила Роговцева.

Актриса добавила, что ей обидно по этому поводу, ведь в 5 городах пришлось переносить спектакли. Но сейчас она уже выздоравливает.

Ада Роговцева также высказалась о важной для нее дате – 11 февраля. Это день рождения ее сына, Константина Степанкова. Мужчина умер в 49 лет от рака. В 2026 исполнилось 14 лет со дня смерти Константина.

"Любовь не проходит. Любовь не уходит из сердца, а как будто глубже и глубже прорастает в самое существо. Люблю тебя, сын. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя", – написала актриса.



Ада Роговцева с сыном – архивный снимок / Фото из инстаграма Ады Роговцевой

