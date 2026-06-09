Звезда тиктока поделилась откровенным видео на своей странице. Она рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль в области щеки. Поэтому Наталья перенесла серьезную операцию.

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У меня во рту внутри есть большой шов, потому что врач удалял мне опухоль. Сейчас это влияет на мою жизнь и внешность. Мне вырезали значительную часть пораженных тканей, и поэтому у меня на лице есть впадина, и я ее вижу,

– рассказала Наталья Чабан.

Также правая сторона лица у нее сильно отекает, хотя с момента операции прошло почти 8 лет. Но это еще не единственные последствия болезни. Во время лечения она проходила лучевую терапию, что сильно повредила ее органы и слизистые ткани. Также радиолучи сильно повлияли на состояние зубов и волос.

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"Мне на лицо светили радиолучами и сожгли большую слюнную железу. Теперь во рту постоянно сухо, и это не восстановилось. Также сожгли половину щитовидки, которая уже не восстанавливается. Сейчас я принимаю гормоны", – призналась блогерша.

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Наталья добавила, что сейчас находится в ремиссии. Но у нее до сих пор бывает тревога из-за возможного рецидива. По этому вопросу она работает с психотерапевтом.

Очень благодарна врачам и родителям за то, что спасли мне жизнь. Последствия – это настолько большой мизер по сравнению с тем, что я пережила,

– подытожила Наталья.

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