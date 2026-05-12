Украина дважды принимала Евровидение: кто победил в 2005 и 2017 годах

В целом Украина выигрывала на песенном конкурсе трижды, однако только два раза принимала на своей территории Евровидение. Это произошло из-за того, что в 2022 году победила группа Kalush Orchestra. Уже тогда Россия начала полномасштабную войну против нашей страны, поэтому для безопасности гостей и участников Евровидение-2023 проводилось в Ливерпуле.

В 2004 году Руслана принесла Украине первую победу, а в 2016 – золото забрала Джамала. Далее в материале 24 Канал расскажет, кто победил в тех годах, когда наша страна была хозяйкой певческого конкурса. Маленький спойлер – это были не мы.

Не пропустите Этот результат не превзошла ни одна страна: как Украина стала рекордсменом на Евровидении

Кто победил на Евровидении в 2005 году?

После победы Русланы в 2004 году, следующее Евровидение проводили в Киеве во Дворце спорта. Полуфинал прошел 19 мая, а финал – 21 мая.

В конкурсе приняли участие 39 стран. В 2005 году к Евровидению впервые присоединились Болгария и Молдова. На сцену также вернулась и Венгрия после шестилетнего перерыва.

В результате победу одержала Елена Папаризу с песней My Number One. Артистка представляла Грецию и принесла своей стране единственную победу за 31 год участия в Евровидении.

Певица получила 230 баллов.

Елена Папаризу – My Number One (Евровидение-2005): смотрите видео онлайн

Заметим, что в 2005 году был юбилейный, 50-й конкурс Евровидения. Для европейского сообщества это было очень важное событие.

Украину же представляла группа "Гринджолы" с адаптированной версией песни "Разом нас багато", забрав из текста упоминание о Ющенко и другие политические лозунги. Коллектив занял 19 место с 30 баллами, что стало одним из худших результатов Украины за всю историю участия в Евровидении.

Кто победил на Евровидении в 2017 году?

В 2016 году на конкурсе победила Джамала с песней "1944". 62-й песенный конкурс проходил в Киеве. Участие в Евровидении приняли 42 страны. Тогда на сцену вернулись Португалия и Румыния после однолетнего перерыва, а вот Босния и Герцеговина не участвовали из-за финансовых проблем.

Но самое интересное произошло с представительницей от России – Юлией Самойловой. Ей запретили въезд в Украину из-за нарушения украинского законодательства при посещении оккупированных территорий Украины.

Победителем Евровидения-2017 стал португалец Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. От зрителей и судей певец получил 758 баллов. Это была первая победа этой страны за 53 года участия.

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (Евровидение-2017): смотрите видео онлайн

В декабре того же года артисту пересадили сердце. Известно, что Сальвадор имел с рождения порок сердца. После начала большой войны, исполнитель опубликовал видео, где поет на украинском. Он выбрал песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" и заявил, что будет поддерживать Украину и украинцев, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи в Португалии.

Каким было Евровидение-2023 в Ливерпуле?

Мы уже упоминали, что из-за ситуации с безопасностью место проведения было изменено с Украины на Великобританию. В 2023 году 37 стран приняли участие в конкурсе.

Победила Швеция, которую представляла певица Loreen с песней "Tattoo". Заметим, что для артистки это уже вторая победа на Евровидении. А для Швеции – седьмая.

Украину же представлял коллектив TVORCHI с песней Heart Of Steel. Наша страна оказалась на шестой строчке в турнирной таблице.