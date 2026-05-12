У 2004 році Руслана принесла Україні першу перемогу, а у 2016 – золото забрала Джамала. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, хто переміг у тих роках, коли наша країна була господинею співочого конкурсу. Маленький спойлер – це були не ми.

Хто переміг на Євробаченні у 2005 році?

Після перемоги Руслани у 2004 році, наступне Євробачення проводили в Києві у Палаці спорту. Півфінал пройшов 19 травня, а фінал – 21 травня.

У конкурсі взяли участь 39 країн. У 2005 році до Євробачення вперше долучились Болгарія та Молдова. На сцену також повернулась і Угорщина після шестирічної перерви.

У результаті перемогу здобула Єлена Папарізу з піснею My Number One. Артистка представляла Грецію і принесла своїй країні єдину перемогу за 31 рік участі у Євробаченні.

Співачка отримала 230 балів.

Зауважимо, що у 2005 році був ювілейний, 50-й конкурс Євробачення. Для європейської спільноти це була дуже важлива подія.

Україну ж представляв гурт "Ґринджоли" з адаптованою версією пісні "Разом нас багато", забравши з тексту згадку про Ющенка та інші політичні гасла. Колектив посів 19 місце із 30 балами, що стало одним із найгірших результатів України за всю історію участі в Євробаченні.

Хто переміг на Євробаченні у 2017 році?

У 2016 році на конкурсі перемогла Джамала з піснею "1944". 62-й пісенний конкурс проходив у Києві. Участь у Євробаченні взяли 42 країни. Тоді на сцену повернулись Португалія та Румунія після однорічної перерви, а от Боснія і Герцоговина не брали участі через фінансові проблеми.

Та найцікавіше сталось з представницею від Росії – Юлією Самойловою. Їй заборонили в'їзд до України через порушення українського законодавства під час відвідування окупованих територій України.

Переможцем Євробачення-2017 став португалець Сальвадор Собрал з піснею Amar Pelos Dois. Від глядачів і суддів співак отримав 758 балів. Це була перша перемога цієї країни за 53 роки участі.

У грудні того ж року артисту пересадили серце. Відомо, що Сальвадор мав з народження ваду серця. Після початку великої війни, виконавець опублікував відео, де співає українською. Він обрав пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" та заявив, що підтримуватиме Україну та українців, які потребуватимуть гуманітарної допомоги в Португалії.

Яким було Євробачення-2023 у Ліверпулі?

Ми вже згадували, що через безпекову ситуацію місце проведення було змінено з України на Великобританію. У 2023 році 37 країн взяли участь у конкурсі.

Перемогла Швеція, яку представляла співачка Loreen із піснею "Tattoo". Зауважимо, що для артистки це вже друга перемога на Євробаченні. А для Швеції – сьома.

Україну ж представляв колектив TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Наша країна опинилась на шостій сходинці у турнірній таблиці.