Евровидение-2025 стартовало: выступления всех участников первого полуфинала

13 мая в швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал Евровидения-2025. В прямом эфире выступили 15 стран-участниц, среди которых есть и группа Ziferblat – представители Украины.

На данный момент букмекеры прогнозируют победу Швеции, которую представляют KAJ с песней Bara Bada Bastu, а украинцы зажгли под номером пять. Все выступления участников 69-го песенного конкурса – смотрите на Show24.

Украинская группа Ziferblat прошла в финал конкурса. Уже 17 мая мы снова увидим коллектив на сцене Евровидения.

Видео выступлений всех участников первого полуфинала

Евровидение-2025 первый полуфинал – Исландия – Væb – Róa: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Польша – Justyna Steczkowska – Gaja: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Словения – Klemen – How Much Time Do We Have Left: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Эстония – Tommy Cash – Espresso macchiato: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Украина – Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Швеция – KAJ – Bara Bada Bastu: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Португалия – Napa – Deslocado: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Норвегия – Kyle Alessandro – Lighter: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Бельгия – Red Sebastian – Strobe Lights: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Азербайджан – Mamagama – Run With U: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Сан-Марино – Gabry Ponte – Tutta l'Italia: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Албания – Shkodra Elektronike – Zjerm: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Нидерланды – Claude – C'est La Vie: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Хорватия – Marko Bošnjak – Poison Cake: смотрите видео онлайн

Евровидение-2025 первый полуфинал – Кипр – Theo Evan – Shh: смотрите видео онлайн