Євробачення-2025 стартувало: виступи всіх учасників першого півфіналу

13 травня у швейцарському Базелі відбувся перший півфінал Євробачення-2025. У прямому етері виступили 15 країн-учасниць, серед яких є і гурт Ziferblat – представники України.

На цей момент букмекери прогнозують перемогу Швеції, яку представляють KAJ з піснею Bara Bada Bastu, а українці запалили під номером п'ять. Усі виступи учасників 69-го пісенного конкурсу – дивіться на Show24.

Український гурт Ziferblat пройшов у фінал конкурсу. Уже 17 травня ми знову побачимо колектив на сцені Євробачення.

Відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Євробачення-2025 перший півфінал – Ісландія – Væb – Róa: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Польща – Justyna Steczkowska – Gaja: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Словенія – Klemen – How Much Time Do We Have Left: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Естонія – Tommy Cash – Espresso macchiato: дивіться відео онлайн

А чи знали ви, що не так з піснею Espresso Macchiato, яка вірусилася у тіктоці.

Євробачення-2025 перший півфінал – Україна – Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Швеція – KAJ – Bara Bada Bastu: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Португалія – Napa – Deslocado: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Норвегія – Kyle Alessandro – Lighter: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Бельгія – Red Sebastian – Strobe Lights: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Азербайджан – Mamagama – Run With U: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Сан-Марино – Gabry Ponte – Tutta l'Italia: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Албанія – Shkodra Elektronike – Zjerm: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Нідерланди – Claude – C'est La Vie: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Хорватія – Marko Bošnjak – Poison Cake: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 перший півфінал – Кіпр – Theo Evan – Shh: дивіться відео онлайн