Фаворит букмекеров и не только: порядок выступления участников во втором полуфинале Евровидения-2025

Во втором полуфинале Евровидения зрителей ждет ряд ярких и драйвовых выступлений. Многообразие жанров поразит каждого еврофана. На сцене шоу впервые после паузы появится Черногория, а также своими номерами будут удивлять фавориты букмекеров Австрия, Израиль и Финляндия.

В четверг, 15 мая, определится вторая половина финалистов Евровидения-2025. 16 участников будут бороться за то, чтобы пройти в следующий этап песенного конкурса, пишет Show 24.

Не пропустите Второй полуфинал Евровидения-2025 уже скоро: где и когда смотреть прямой эфир

Второй полуфинал Евровидения будет открывать яркое выступление Go-Jo из Австралии. Эфир будет закрывать представительница Финляндии Эрика Викман. Также на шоу свои песни и номера представят участники из стран "Большой Пятерки" – Франции, Великобритании и Германии.

Во втором полуфинале можно голосовать странам, что будут выступать, а также категории "остальной мир". В финал пройдет только 10 участников.

Порядок выступления участников во втором полуфинале

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: EMMY – Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Армения: Parg – SURVIVOR Австрия: JJ – Wasted Love

Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?

Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom

Франция: Луан – maman

Дания: Sissal – Hallucination Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise

Германия: Abor & Tynna – Baller

Сербия: Princ – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME



Порядок выступления участников во втором полуфинале Евровидения-2025 / Фото Евровидения

Каким был первый полуфинал Евровидения-2025

Два дня назад, 13 мая, прогремел первый полуфинал Евровидения-2025. За место в финале боролись 15 участников, среди которых представители Украины. Группа Ziferblat выступала под номером 5 и представила песню Bird of Pray и номер, созданный режиссером Марией Коростелевой.

В финал попало только 10 артистов. Интересно, что в этом году их объявляли по новым правилам: сначала называли тройку конкурсантов, а среди них называли того, кто проходит дальше. В тройку можно было попадать несколько раз. Это добавило немалого напряжения в эфире.

В списке финалистов уже есть такие страны – Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.