В четверг, 15 мая, определится вторая половина финалистов Евровидения-2025. 16 участников будут бороться за то, чтобы пройти в следующий этап песенного конкурса, пишет Show 24.
Не пропустите Второй полуфинал Евровидения-2025 уже скоро: где и когда смотреть прямой эфир
Второй полуфинал Евровидения будет открывать яркое выступление Go-Jo из Австралии. Эфир будет закрывать представительница Финляндии Эрика Викман. Также на шоу свои песни и номера представят участники из стран "Большой Пятерки" – Франции, Великобритании и Германии.
Во втором полуфинале можно голосовать странам, что будут выступать, а также категории "остальной мир". В финал пройдет только 10 участников.
Порядок выступления участников во втором полуфинале
- Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
- Ирландия: EMMY – Laika Party
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Австрия: JJ – Wasted Love
Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
Франция: Луан – maman
- Дания: Sissal – Hallucination
- Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
Германия: Abor & Tynna – Baller
- Сербия: Princ – Mila
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
Порядок выступления участников во втором полуфинале Евровидения-2025 / Фото Евровидения
Каким был первый полуфинал Евровидения-2025
Два дня назад, 13 мая, прогремел первый полуфинал Евровидения-2025. За место в финале боролись 15 участников, среди которых представители Украины. Группа Ziferblat выступала под номером 5 и представила песню Bird of Pray и номер, созданный режиссером Марией Коростелевой.
В финал попало только 10 артистов. Интересно, что в этом году их объявляли по новым правилам: сначала называли тройку конкурсантов, а среди них называли того, кто проходит дальше. В тройку можно было попадать несколько раз. Это добавило немалого напряжения в эфире.
В списке финалистов уже есть такие страны – Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.