У четвер, 15 травня, визначиться друга половина фіналістів Євробачення-2025. 16 учасників боротимуться за те, щоб пройти у наступний етап пісенного конкурсу, пише Show 24.
Не пропустіть Другий півфінал Євробачення-2025 вже скоро: де і коли дивитися прямий етер
Другий півфінал Євробачення відкриватиме яскравий виступ Go-Jo з Австралії. Етер закриватиме представниця Фінляндії Еріка Вікман. Також на шоу свої пісні та номери представлять учасники з країн "Великої П'ятірки" – Франції, Великої Британії та Німеччини.
У другому півфіналі можна голосувати країнам, що виступатимуть, а також категорії "решта світу". До фіналу пройде лише 10 учасників.
Порядок виступу учасників у другому півфіналі
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
- Ірландія: EMMY – Laika Party
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Австрія: JJ – Wasted Love
Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
Франція: Луан – maman
- Данія: Sissal – Hallucination
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
Німеччина: Abor & Tynna – Baller
- Сербія: Princ – Mila
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
Порядок виступу учасників у другому півфіналі Євробачення-2025 / Фото Євробачення
Яким був перший півфінал Євробачення-2025
Два дні тому, 13 травня, прогримів перший півфінал Євробачення-2025. За місце у фіналі боролися 15 учасників, серед яких представники України. Гурт Ziferblat виступав під номером 5 та представив пісню Bird of Pray і номер, створений режисеркою Марією Коростельовою.
До фіналу потрапило тільки 10 артистів. Цікаво, що цього року їх оголошували за новими правилами: спершу називали трійку конкурсантів, а серед них називали того, хто проходить далі. У трійку можна було потрапляти кілька разів. Це додало чималої напруги в етері.
У списку фіналістів вже є такі країни – Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія і Україна.