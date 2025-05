У четвер, 15 травня, визначиться друга половина фіналістів Євробачення-2025. 16 учасників боротимуться за те, щоб пройти у наступний етап пісенного конкурсу, пише Show 24.

Не пропустіть Другий півфінал Євробачення-2025 вже скоро: де і коли дивитися прямий етер

Другий півфінал Євробачення відкриватиме яскравий виступ Go-Jo з Австралії. Етер закриватиме представниця Фінляндії Еріка Вікман. Також на шоу свої пісні та номери представлять учасники з країн "Великої П'ятірки" – Франції, Великої Британії та Німеччини.

У другому півфіналі можна голосувати країнам, що виступатимуть, а також категорії "решта світу". До фіналу пройде лише 10 учасників.

Порядок виступу учасників у другому півфіналі

Австралія: Go-Jo – Milkshake Man Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli Ірландія: EMMY – Laika Party Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi Вірменія: Parg – SURVIVOR Австрія: JJ – Wasted Love

Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?

Греція: Клавдія – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Міріана Конте – SERVING Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom

Франція: Луан – maman

Данія: Sissal – Hallucination Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise

Німеччина: Abor & Tynna – Baller

Сербія: Princ – Mila Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME



Порядок виступу учасників у другому півфіналі Євробачення-2025 / Фото Євробачення

Яким був перший півфінал Євробачення-2025

Два дні тому, 13 травня, прогримів перший півфінал Євробачення-2025. За місце у фіналі боролися 15 учасників, серед яких представники України. Гурт Ziferblat виступав під номером 5 та представив пісню Bird of Pray і номер, створений режисеркою Марією Коростельовою.

До фіналу потрапило тільки 10 артистів. Цікаво, що цього року їх оголошували за новими правилами: спершу називали трійку конкурсантів, а серед них називали того, хто проходить далі. У трійку можна було потрапляти кілька разів. Це додало чималої напруги в етері.

У списку фіналістів вже є такі країни – Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія і Україна.