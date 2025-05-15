У четвер, 15 травня, стане відомий повний список фіналістів Євробачення-2025. Другий півфінал пісенного конкурсу стартував о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна переглядати на "Суспільне Культура", сайті Євробачення в Україні, на ютуб-каналі "Євробачення Україна", а також слухати радіоетер на Радіо Промінь. У матеріалі Show 24 – текстова трансляція всіх головних подій.

До слова Чи буде Україна голосувати у другому півфіналі Євробачення-2025

Хто потрапить до фіналу Євробачення-2025: головне про другий півфінал

О 21:00 розпочалося передшоу, ведучими якого є Тімур Мірошниченко і гумористка Настя Ткаченко. До них у студію завітали alyona alyona, Оксана Зайцева та KHAYAT.

Сьогодні на великій сцені Євробачення виступлять 16 учасників, серед яких є й фаворити букмекерів. Зокрема, JJ з Австрії, Юваль Рафаель з Ізраїля та Еріка Вікман з Фінляндії. Лише 10 музикантів зможуть потрапити до фіналу. З нетерпінням очікуємо на початок музичної події.

Коментувати другий півфінал Євробачення-2025 буде Тімур Мірошниченко та гуморист, учасник команди "Ветерани космічних військ", Влад Куран.