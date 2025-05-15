В четверг, 15 мая, станет известен полный список финалистов Евровидения-2025. Второй полуфинал песенного конкурса стартовал в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно просматривать на "Суспільне Культура", сайте Евровидения в Украине, на ютуб-канале "Евровидение Украина", а также слушать радиоэфир на Радио Проминь. В материале Show 24 – текстовая трансляция всех главных событий.

К слову Будет ли Украина голосовать во втором полуфинале Евровидения-2025

Кто попадет в финал Евровидения-2025: главное о втором полуфинале

В 21:00 началось предшоу, ведущими которого являются Тимур Мирошниченко и юмористка Настя Ткаченко. К ним в студию пришли alyona alyona, Оксана Зайцева и KHAYAT.

Сегодня на большой сцене Евровидения выступят 16 участников, среди которых есть и фавориты букмекеров. В частности, JJ из Австрии, Юваль Рафаэль из Израиля и Эрика Викман из Финляндии. Только 10 музыкантов смогут попасть в финал. С нетерпением ожидаем начала музыкального события.

Комментировать второй полуфинал Евровидения-2025 будет Тимур Мирошниченко и юморист, участник команды "Ветераны космических войск", Влад Куран.