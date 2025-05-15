Согласно правилам конкурса, зрители стран-участниц могут голосовать только во время того прямого эфира, в котором участвуют их представители, пишет Show24.

Не пропустите "Украинизация прошла успешно": представители Швеции на Евровидение-2025 станцевали под Сердючку

Голосует ли Украина во втором полуфинале Евровидения-2025

Итак, для Украины голосование будет закрыто во втором полуфинале. Зрители смогут разве наблюдать за выступлениями, а вот следующие голоса можно будет отдать уже 17 мая во время гранд финала.

Напомним, что в этом году организаторы конкурсы предоставили аж три варианта, по которым можно проголосовать за своего фаворита.

Официальное приложение, который называется Eurovision Song Contest. Голос могут отдавать зрители из стран-участниц.

Через телефон и SMS . Во время прямого эфира на экране будут указаны номера, по которым можно проголосовать за своего фаворита.

На официальном сайте – www.esc.vote.

А знали ли вы, что если находитесь за пределами Украины – в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швейцарии, то можете голосовать во время обоих полуфиналов.

А для тех зрителей, чьи страны не участвуют в певческом конкурсе, также есть возможность отдать свой голос за фаворита. Сначала открывается голосование для "остального мира" до начала полуфиналов, а затем продолжается на 18 минут после исполнения последней песни. В гранд финале возможность голосования для "остального мира" откроется перед первой песней и продлится примерно 40 минут после последнего выступления.