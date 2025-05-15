Відповідно до правил конкурсу, глядачі країн-учасниць можуть голосувати лише під час того прямого етеру, у якому беруть участь їхні представники, пише Show24.

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Чи голосує Україна у другому півфіналі Євробачення-2025

Отже, для України голосування буде закрито у другому півфіналі. Глядачі зможуть хіба спостерігати за виступами, а от наступні голоси можна буде віддати вже 17 травня під час гранд фіналу.

Нагадаємо, що цього року організатори конкурси надали аж три варіанти, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

  • Офіційний застосунок, який має назву Eurovision Song Contest. Голос можуть віддавати глядачі з країн-учасниць.

  • Через телефон і SMS. Під час прямого етеру на екрані будуть вказані номери, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

  • На офіційному сайтіwww.esc.vote.

А чи знали ви, що якщо перебуваєте за межами України – у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, то можете голосувати під час обох півфіналів.

А для тих глядачів, чиї країни не беруть участі у співочому конкурсі, також є можливість віддати свій голос за фаворита. Спершу відкривається голосування для "решти світу" до початку півфіналів, а потім продовжується на 18 хвилин після виконання останньої пісні. У гранд фіналі можливість голосування для "решти світу" відкриється перед першою піснею та триватиме приблизно 40 хвилин після останнього виступу.