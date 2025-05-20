В інстаграм-сториз Бошняк поділився, що народився в місті Мостар (Боснія та Герцоговина) та живе в Хорватії – це країни, які пережили війну, тож усвідомлює "страждання" українців, повідомляє Show 24.

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Марко Бошняк хоче, щоб люди в Україні були в безпеці. Співак подякував їм за те, що дали йому вісім балів у першому півфіналі Євробачення. Хлопець додав, що цінує це та "має в серці лише любов" до українського народу.

Марко Бошняк про Україну / Відео з інстаграму співака

Водночас Бошняк заявив, що Ізраїлю слід заборонити брати участь у Євробаченні, адже країна "активно вчиняє геноцид палестинського народу". Він нагадав, що Росію дискваліфікували з пісенного конкурсу.

Тому що вони активно ведуть війну проти України та її народу. Вони активно бомблять їх і роблять з ними неймовірні речі, і цьому немає виправдання. Але, на мою думку, якщо якась країна бере участь у війні, незалежно від того, чи вона на боці агресора, чи на боці жертви, вона не повинна брати участь у Євробаченні,

– заявив співак.

Марко Бошняк висловився проти участі Ізраїлю в Євробаченні / Відео з інстаграму співака

За словами Бошняка, "країни-учасниці війни часто створюють дуже складну атмосферу на Євробаченні для всіх інших країн", тож конкурс стає дуже політизованим.

На думку співака, очевидно, що Україна – переможниця першого півфіналу. Він додав, що в Європі – величезна українська діаспора, яка підтримує свій народ і представника на Євробаченні. Так, Марко Бошняк зізнався, що не повірив, коли гурт Ziferblat занепокоївся, що не пройде до фіналу.

Марко Бошняк про Україну на Євробаченні / Відео з інстаграму співака

Водночас Марко Бошняк зазначив, що він не закликав до дискваліфікації України з Євробачення. За словами співака, якщо когось доведеться дискваліфікувати з пісенного конкурсу, то це Ізраїль.

Марко Бошняк про Україну та Ізраїль / Відео з інстаграму співака

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав дискваліфікувати Ізраїль з Євробачення.