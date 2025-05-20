Соліст гурту Ziferblat зізнався, що перед виїздом до Швейцарії у нього підтвердився хронічний ларингіт. Про це музикант написав у телеграм-каналі, передає Show 24.

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Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті чи взагалі раніше) – поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами. Мої сідниці ще надовго запам'ятають це,

– поділився Даниїл Лещинський.

Для довідки! Ларингіт – це запалення слизових оболонок гортані, часто пов'язане із застудою, але також з деякими вірусами, бактеріями, гельмінтами, респіраторними токсичними речовинами, алергією тощо.

Музикант додав, що далі розповідатиме про досвід поїздки Ziferblat та української делегації до Базеля. Лещинський зазначив, що коротко описуватиме події, прив'язуючись до дат, щоб краще згадати все, що сталося.

Я хотів би, готуючи вас до наступної частини, одразу сказати, що це лише моя рефлексія на такі непересічні події, що сталися зі мною та моєю командою. Це не про співчуття та не про жалість. Я просто не можу тримати це в собі, бо й так довелося жити з цим всередині майже 3 тижні,

– написав музикант.

Даниїл Лещинський пишається командою гурту Ziferblat та командою Суспільного та вдячний їм. З його словами, те, що вони пережили – "це величезний труд та сила волі".

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