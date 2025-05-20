Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Три країни віддали максимальний бал: як глядачі голосували за Україну на Євробаченні-2025

Ziferblat повернувся до Києва

Музиканти повернулися до Києва 19 травня. Гітарист гурту поділився, що спілкування з іншими учасниками – "найприкольніший момент". Валентин Лещинський розповів, що подружилися з представниками Португалії, Литви та Латвії.

Звичайно втомлені, але це непересічна подія для кожного музиканта брати участь на Євробаченні,

– наголосив соліст гурту Даниїл Лещинський.

Читайте також Найцікавіше про гурт Ziferblat, який представив Україну на Євробаченні-2025

Українці зустрічали Ziferblat на вокзалі у Києві / Фото Cуспільного /Лілі Гончарук

Нагадаємо, Ziferblat представляв Україну з піснею Bird of Pray. Гурт посів 9 місце. Загалом музиканти задоволені результатом.

"Топ-10 для України – дуже важлива річ на Євробаченні, ми тримаємо цю планку", – зазначив вокаліст Ziferblat.