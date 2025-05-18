Після оголошення результатів стало відомо, глядачі яких країн віддали бали представникам України на Євробаченні-2025. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Євробачення.

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Максимальний бал – 12 – Україні віддали глядачі з Чехії, Ізраїля та Польщі. Ziferblat отримав по 10 балів від Грузії, Португалії та Іспанії. Натомість 8 балів Україна отримала від "решти світу" (це країни, що не беруть участі в Євробаченні, але можуть голосувати) та Кіпр.

Також Ziferblat отримав такі оцінки від глядачів, сумарно здобувши 158 балів:

7 балів – Ірландія, Литва,

6 балів – Естонія, Франція, Італія, Латвія, Чорногорія,

4 бали – Азербайджан, Данія, Нідерланди, Сан-Марино, Швеція,

3 бали – Німеччина, Словенія,

2 бали – Хорватія, Фінляндія, Норвегія.



Хто і як голосував за Україну (червоним – бали глядачів, синім – бали журі) / Фото EurovisionWorld

Жодного балу не віддали глядачі з Бельгії, Австрії, Албанії, Люксембургу, Великої Британії, Мальти, Швейцарії, Ісландії, Греції, Австралії, Сербії та Вірменії.

Додамо, що гурт Ziferblat отримав ще 60 балів від національних журі. Жодна країна не віддала Україні максимального балу. Сумарно в України – 218 балів та 9 місце у фіналі.