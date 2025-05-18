После объявления результатов стало известно, зрители каких стран отдали баллы представителям Украины на Евровидении-2025. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Евровидения.

Смотрите также Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025

Максимальный балл – 12 – Украине отдали зрители из Чехии, Израиля и Польши. Ziferblat получил по 10 баллов от Грузии, Португалии и Испании. Зато 8 баллов Украина получила от "остального мира" (это страны, не участвующие в Евровидении, но могут голосовать) и Кипр.

Также Ziferblat получил такие оценки от зрителей, суммарно получив 158 баллов:

7 баллов – Ирландия, Литва,

6 баллов – Эстония, Франция, Италия, Латвия, Черногория,

4 балла – Азербайджан, Дания, Нидерланды, Сан-Марино, Швеция,

3 балла – Германия, Словения,

2 балла – Хорватия, Финляндия, Норвегия.



Кто и как голосовал за Украину (красным – баллы зрителей, синим – баллы жюри) / Фото EurovisionWorld

Ни одного балла не отдали зрители из Бельгии, Австрии, Албании, Люксембурга, Великобритании, Мальты, Швейцарии, Исландии, Греции, Австралии, Сербии и Армении.

Добавим, что группа Ziferblat получила еще 60 баллов от национальных жюри. Ни одна страна не отдала Украине максимального балла. Суммарно в Украине – 218 баллов и 9 место в финале.