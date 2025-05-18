Учасники гурту Ziferblat відреагували на результати фіналу Євробачення-2025. Про це пише Show 24 з посиланням на канал Євробачення Україна.
До слова Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025
Гітарист Валентин Лещинський звернувся до артистів, які представлятимуть Україну на конкурсі в наступні роки та закликав не читати коментарів від хейтерів. Загалом музиканти підсумували, що задоволені результатом.
Ми зробили результат, на який сподівалися – топ-10. Ми дуже задоволені собою, ми знаємо, що наша пісня була складна для цього конкурсу. Але ми зробили все,
– поділився Валентин.
Вокаліст Даниїл Лещинський додав, що після Євробачення кар'єра гурту тільки починається. Він подякував за довіру й підкреслив, що справжні результати конкурсу глядачі ще побачать у майбутньому.
"Топ-10 для України – дуже важлива річ на Євробаченні, ми тримаємо цю планку. Я дуже задоволений. По-перше, це для української музики дуже важливо, повірте. Ми приїхали з дуже складною піснею, яка нашарована мотивами, історією. Повірте, ламати шаблонне сприйняття Євробачення – для мене величезна втіха", – зазначив соліст гурту.
Перша реакція Ziferblat на результати: дивіться відео онлайн
Яким був фінал Євробачення-2025
- Перемогу на пісенному конкурсі здобув представник Австрії – JJ. Його пісня Wasted Love здобула 436 балів від журі та глядачів у фіналі.
- Друге місце посів Ізраїль, третє – Естонія.
- Україна отримала 60 балів від професійного журі, а також 158 балів від глядачів – разом 218. Стільки ж балів отримала Албанія, однак країна отримала більшу кількість балів за глядацьким голосуванням, тому вона вище у рейтинговій таблиці.