Участники группы Ziferblat отреагировали на результаты финала Евровидения-2025. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на канал Евровидение Украина.
К слову Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025
Гитарист Валентин Лещинский обратился к артистам, которые будут представлять Украину на конкурсе в последующие годы и призвал не читать комментариев от хейтеров. В общем музыканты подытожили, что довольны результатом.
Мы сделали результат, на который надеялись – топ-10. Мы очень довольны собой, мы знаем, что наша песня была сложная для этого конкурса. Но мы сделали все,
– поделился Валентин.
Вокалист Даниил Лещинский добавил, что после Евровидения карьера группы только начинается. Он поблагодарил за доверие и подчеркнул, что настоящие результаты конкурса зрители еще увидят в будущем.
"Топ-10 для Украины – очень важная вещь на Евровидении, мы держим эту планку. Я очень доволен. Во-первых, это для украинской музыки очень важно, поверьте. Мы приехали с очень сложной песней, которая наслоенная мотивами, историей. Поверьте, ломать шаблонное восприятие Евровидения – для меня огромное удовольствие", – отметил солист группы.
Первая реакция Ziferblat на результаты: смотрите видео онлайн
Каким был финал Евровидения-2025
- Победу на песенном конкурсе получил представитель Австрии – JJ. Его песня Wasted Love получила 436 баллов от жюри и зрителей в финале.
- Второе место занял Израиль, третье – Эстония.
- Украина получила 60 баллов от профессионального жюри, а также 158 баллов от зрителей – вместе 218. Столько же баллов получила Албания, однако страна получила большее количество баллов по зрительскому голосованию, поэтому она выше в рейтинговой таблице.