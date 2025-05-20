Солист группы Ziferblat признался, что перед выездом в Швейцарию у него подтвердился хронический ларингит. Об этом музыкант написал в телеграм-канале, передает Show 24.

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Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати или вообще раньше) – пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это,

– поделился Даниил Лещинский.

Для справки! Ларингит – это воспаление слизистых оболочек гортани, часто связано с простудой, но также с некоторыми вирусами, бактериями, гельминтами, респираторными токсичными веществами, аллергией и тому подобное.

Музыкант добавил, что дальше будет рассказывать об опыте поездки Ziferblat и украинской делегации в Базель. Лещинский отметил, что кратко будет описывать события, привязываясь к датам, чтобы лучше вспомнить все, что произошло.

Я хотел бы, готовя вас к следующей части, сразу сказать, что это лишь моя рефлексия на такие незаурядные события, произошедшие со мной и моей командой. Это не о сочувствии и не о жалости. Я просто не могу держать это в себе, потому что и так пришлось жить с этим внутри почти 3 недели,

– написал музыкант.

Даниил Лещинский гордится командой группы Ziferblat и командой Общественного и благодарен им. По его словам, то, что они пережили – "это огромный труд и сила воли".

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