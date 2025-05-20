В инстаграм-сториз Бошняк поделился, что родился в городе Мостар (Босния и Герцоговина) и живет в Хорватии – это страны, которые пережили войну, поэтому осознает "страдания" украинцев, сообщает Show 24.

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Марко Бошняк хочет, чтобы люди в Украине были в безопасности. Певец поблагодарил их за то, что дали ему восемь баллов в первом полуфинале Евровидения. Парень добавил, что ценит это и "имеет в сердце только любовь" к украинскому народу.

Марко Бошняк об Украине / Видео из инстаграма певца

В то же время Бошняк заявил, что Израилю следует запретить участвовать в Евровидении, ведь страна "активно совершает геноцид палестинского народа". Он напомнил, что Россию дисквалифицировали с песенного конкурса.

Потому что они активно ведут войну против Украины и ее народа. Они активно бомбят их и делают с ними невероятные вещи, и этому нет оправдания. Но, по моему мнению, если какая-то страна участвует в войне, независимо от того, на стороне ли она агрессора или на стороне жертвы, она не должна участвовать в Евровидении,

– заявил певец.

Марко Бошняк высказался против участия Израиля в Евровидении / Видео из инстаграма певца

По словам Бошняка, "страны-участницы войны часто создают очень сложную атмосферу на Евровидении для всех других стран", поэтому конкурс становится очень политизированным.

По мнению певца, очевидно, что Украина – победительница первого полуфинала. Он добавил, что в Европе – огромная украинская диаспора, которая поддерживает свой народ и представителя на Евровидении. Так, Марко Бошняк признался, что не поверил, когда группа Ziferblat забеспокоился, что не пройдет в финал.

Марко Бошняк об Украине на Евровидении / Видео из инстаграма певца

В то же время Марко Бошняк отметил, что он не призывал к дисквалификации Украины с Евровидения. По словам певца, если кого-то придется дисквалифицировать с песенного конкурса, то это Израиль.

Марко Бошняк об Украине и Израиле / Видео из инстаграма певца

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал дисквалифицировать Израиль с Евровидения.