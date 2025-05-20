Так, как это было с Россией: премьер Испании призвал исключить Израиль из Евровидения

Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался относительно участия Израиля на Евровидении. По мнению политика, страну следует дисквалифицировать с конкурса.

Премьер-министр Испании считает, что участие Израиля в Евровидении – это двойные стандарты. Ведь Россию в 2022 году исключили из конкурса, пишет Show 24 со ссылкой на соцсети Педро Санчеса.

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Педро Санчес представил доклад о состоянии культурной индустрии. В отчете он вспомнил о Евровидении и призвал исключить Израиль из конкурса.

Если Россия была обязана не участвовать в Евровидении после вторжения в Украину, то Израиль тоже не должен. Мы не можем допустить двойных стандартов, даже в культуре,

– высказался премьер-министр.

Санчес добавил, что Испания верна и предана правам человека и международному праву.

Испания на Евровидении-2025

В нынешнем песенном конкурсе Испанию представляла певица Melody с композицией Esa diva. Страна автоматически прошла в финал, поскольку принадлежит к одной из основательниц Евровидения.

Однако в финале Melody заняла третье место с конца – она финишировала 24-й с 37 баллами.

После этого результата испанский вещатель RTE заявил, что обратится к EBU для обсуждения телеголосования на Евровидении. Они подозревают, что "вооруженные конфликты" влияют на сущность конкурса. Несколько других стран тоже хотят оценить, действительно ли целесообразен нынешний метод голосования.