В мае 2026 года в Вене состоится песенный конкурс Евровидение. Организаторы постепенно раскрывают детали предстоящего события.

Так, стало известно, как будет выглядеть EuroVillage, где она будет находиться и чего ожидать еврофанам от песенного конкурса. Сообщает Show 24 со ссылкой на общественный австрийский вещатель ORF.

Неделя песенного конкурса Евровидение официально начнется с церемонии открытия в Венской ратуше. Еще одной изюминкой станет знаменитый "Бирюзовый ковер", где все делегации представят себя болельщикам. Бирюзовый ковер простирается полукругом через площадь Ратуши,

– поделилась команда организаторов.

Главной ареной Евровидения-2026 станет Wiener Stadthalle, которая уже принимала песенный конкурс в 2015 году, а на Ратушной площади обустроят EuroVillage.

Городок для еврофанов будет работать с 10 до 17 мая. Вход будет свободным, а посещать его можно ежедневно с 11:00 до полуночи.

На больших экранах покажут прямые трансляции двух полуфиналов, а также финала. Кроме этого, гостям обещают концерты, выступления диджеев и световые шоу.

Когда состоится Евровидение-2026?

В этом году полуфиналы песенного конкурса запланированы на 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

