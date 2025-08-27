У травні 2026 року у Відні відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Організатори поступово розкривають деталі майбутньої події.

Так, стало відомо, який вигляд матиме EuroVillage, де вона знаходитиметься та чого очікувати єврофанам від пісенного конкурсу. Повідомляє Show 24 з посиланням на суспільний австрійський мовник ORF.

Тиждень пісенного конкурсу Євробачення офіційно розпочнеться з церемонії відкриття у Віденській ратуші. Ще однією родзинкою стане знаменитий "Бірюзовий килим", де всі делегації представлять себе вболівальникам. Бірюзовий килим простягається півколом через площу Ратуші,

– поділилась команда організаторів.

Головною ареною Євробачення-2026 стане Wiener Stadthalle, яка вже приймала пісенний конкурс у 2015 році, а на Ратушній площі облаштують EuroVillage.

Містечко для єврофанів працюватиме з 10 до 17 травня. Вхід буде вільним, а відвідувати його можна щодня з 11:00 до опівночі.

На великих екранах покажуть прямі трансляції двох півфіналів, а також фіналу. Крім цього, гостям обіцяють концерти, виступи діджеїв та світлові шоу.

Коли відбудеться Євробачення-2026?

Цьогоріч півфінали пісенного конкурсу заплановані на 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня.

