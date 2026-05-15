Джамала расплакалась во время выступления Украины на Евровидении

Вчера, 14 мая, состоялся второй полуфинал юбилейного Евровидения. На сцене выступила украинская представительница LELÉKA.

В медиацентре девушку искренне поддерживала Джамала – победительница Евровидения-2016. В этом году на артистку была возложена особая ответственность, ведь она выступала музыкальным продюсером Нацотбора. Журналисты 24 Канала смогли эксклюзивно заснять реакцию Джамалы на выступление LELÉKA.

Знаменитость во время выступления сидела, затаив дыхание. Продюсер очень сильно волновалась, а после важного момента выступления LELÉKA, где девушка должна была вытянуть одну из самых длинных нот песни, просто расплакалась.

Артистка как никто знает эти ощущения, ведь сама была участницей песенного конкурса 10 лет назад. Поэтому ее эмоции по-настоящему были искренними. В какой-то момент даже промелькнула мысль, что именно так себя сейчас чувствуют и другие украинцы, которые поддерживают нашу участницу за экранами телевизоров и смартфонов.

В конце народная артистка Украины даже подпевала под песню Ridnym, от которой тело пробирает до мурашек.

Что у Джамалы, что у LELÉKA, конкурсные песни имеют особый смысл. В 2016 году певица рассказывала об истории о депортации крымских татар в 1944 году, а на сцене Евровидения впервые в истории зазвучал крымскотатарский язык. А в 2026 году уже другая участница поет о корнях, и что все дороги всегда ведут домой.

Какие шансы на победу у LELÉKA на Евровидении?

Поскольку уже состоялись два полуфинала и некоторые страны выбыли из гонки, то и прогнозы букмекеров меняются. Сейчас представительница нашей страны постоянно "передвигается" то на 10, то на 11 место, показывает сайт eurovisionworld.

В первой тройке остаются Финляндия, Греция и Австралия.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу Джамала также высказалась, какие она дает шансы на победу LELÉKA. По ее словам, в финале все решит то, насколько сильно выступление зацепит сердца людей в момент голосования.