В который раз ошиблись: результаты Евровидения-2026 шокировали разницей с прогнозами букмекеров

Вчера, 16 февраля, в Вене прогремел грандиозный финал Евровидения-2026. Победительницей конкурса стала Болгария – это впервые стране удалось триумфовать на песенном конкурсе.

Результаты конкурса удивили тех, кто пристально следил за прогнозом букмекеров. Ведь, по их мнению, победу должна была получить Финляндия. Подробнее о немалой разнице между ставками и голосованием расскажет 24 Канал.

Перед объявлением результатов букмекеры считали, что у Финляндии есть больше всего шансов на победу – 43%. Однако несмотря на статус фаворита и огромный отрыв в коэффициентах страна заняла лишь 6 место в финале, даже не попав в топ-5. Линда Лампениус и Пете Паркконен с песней Liekinheitin получили 279 баллов.

Зато на Евровидении торжествовала Болгария. Певица Dara получила максимальное количество баллов как от зрителей, так и от национальных жюри. Хотя накануне букмекеры давали ей лишь 10% шансов на победу и ставили на третье место.

Значительно недооцененной оказалась и Украина. Перед финалом букмекеры давали LELÉKA и песни Ridnym лишь 1% шансов на победу и ставили страну аж на 13 позицию. В результате Украина финишировала на 9 месте.

Немалый отрыв также в Румынии, которой прогнозировали лишь 6 место. Зажигательная Alexandra Căpitănescu по реальным результатам получила бронзу. И хотя некоторые прогнозы были близкими к реальным результатам, ни одна страна из топ-10 букмекеров не заняла в финале то самое место, которое ей прогнозировали.

Финляндия: 1 место у букмекеров – 6 место в финале

Болгария: 3 место у букмекеров – победа

Румыния: 6 место в прогнозах – 3 место в финале

Дания: 9 место у букмекеров – 7 место в финале

Молдова: 12 место в ставках – 8 место в финале

Украина: 13 место у букмекеров – 9 место в финале.

Прогнозы букмекеров и реальные результаты / Скриншот с сайта

Отметим, что и в прошлом году букмекерам не удалось предсказать победителя. Фаворитом в 2025 году была Швеция с группой KAJ, но они заняли аж 4 место. Евровидение тогда выиграла Австралия. В 2024 году ситуация была очень похожа. Последний раз букмекеры угадали победителя в 2023, когда торжествовала Лорин. Но и тогда топ-5 фаворитов букмекеров значительно отличался от реального результата.

Что известно о Евровидении-2026?

Евровидение-2026 состоялось в столице Австрии – Вене. Именно эта страна принимала конкурс после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году. В гранд-финале приняли участие 25 стран, а победу одержала Болгария благодаря песне Bangaranga в исполнении Dara.

Украину на конкурсе представляла певица LELÉKA с песней Ridnym. Артистка успешно прошла второй полуфинал, а в финале заняла девятое место, набрав 221 балл. Особое внимание зрителей привлекли мощный вокал исполнительницы, яркая кульминация и символизм в каждой детали.